В Пермском крае впервые с конца сентября за сутки подтверждено менее 500 случаев коронавируса
По состоянию на утро 29 декабря в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 273 867 человек. 1 201 162 жителя завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 242 пациента. Из них 81 подключен к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 425 человек.
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