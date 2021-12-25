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Губернатор Пермского края принял участие в акции «Ёлка желаний» →
Роспотребнадзор опубликовал первые итоги проверок, начавшихся на предприятиях и организациях
Равиль Шакиров, ведущий специалист-эксперт отдела юридического обеспечения Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Согласно положению КоАП для хозяйствующих субъектов индивидуальных предпринимателей предусмотрено наложение административного штрафа от 50 тысяч рублей, на хозяйствующих субъектов юридических лиц предусмотрено наложение административного штрафа от 200 тысяч рублей. Также предусмотрена возможность административного приостановления деятельности сроком до 90 суток".
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