В преддверии праздников пермские пожарные проверяют доступность дворов
Типичная картина во дворе - дорога перекрыта бетонными блоками. В случае ЧП подъехать к дому на Магистралбьной, 105 тому же пожарному подразделению будет проблематично.
Соседняя пятиэтажка под номером 100 в тоже не без проблем. С проверкой сюда пришли сотрудники МЧС и руководство администрации Кировского района. Стойка для чистки ковров с торца задания – это нарушение. Однако, в планах на лето уже стоит задача убрать конструкцию и сделать тротуар.
Порой пожарным буквально приходится пробирается к месту возгорания. Встречающиеся на пути припаркованные автомобили огнеборцы отодвигают вручную и тратят на это драгоценное время.
Илья Клягин, заместитель начальника отдела - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Кировскому району ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Штрафы за нарушение пожарной безопасности для юридических лиц у на составляют до 150 тысяч рублей".
Во дворе по ул. Закамской, 37а даже без точных измерений понятно, что для проезда пожарной машине места достаточно – 3,5 метра. Для зданий высотой до 28 метров этого хватит для развертывания лестницы.
Это пример, как должно быть. Широкий сквозной проезд, есть площадка для того, чтобы техника могла развернуться.
Организовать по всем правилам и стандартам придомовую территорию удалось программе благоустройству территории.
Михаил Борисов, глава администрации Кировского района города Перми: "Совместно с МЧС, управляющими компаниями и администрацией проверяли дворы, которые были благоустроены в рамках нацпроекта, и убедились, что они у нас сделаны в соответствии со всеми требованиями".
На Магистральной, 105, чтобы убрать бетонные блоки, для начала необходимо решить вопрос с размещением детской площадки, чтобы дети во время прогулки были в безопасности и проезд был свободный.
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