В Чердыни презентовали масштабный проект «Доступный Урал»

В Чердыни министерство туризма презентовало новый масштабный проект «Доступный Урал». В городе накануне прошло выездное заседание краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина. Усилия краевых властей по приданию импульса развития северным территориям уже сегодня можно увидеть в конкретных делах. Малая родина знаменитых деревянных богов удивляет разнообразием экспонатов: в фондах Чердынского краеведческого музея – более 145 тысяч единиц хранения. С 2022 года музей переходит в региональную собственность, ответственность за сохранение и реставрацию объектов берут на себя краевые власти.Ирина Трофимова, директор МБУ "Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина»: "Переход в край поможет нам с точки зрения финансово развиться, с точки зрения появления дополнительных возможностей организационных. Увеличится штат сотрудников, чему мы очень рады". В соседнем здании с выставочным залом реставрация уже стартовала. В следующем году строители начнут внутренние работы.Автостанции также коснулись изменения: благоустройство ведётся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным.В этом году на площади появились дорожки, освещение, а также место для главной городской елки. В 2022 году здесь установят малые архитектурные формы. Центральная лестница ведет к Чердынскому краеведческому музею. И это не случайно, всё же туризм - главное направление в развитии территории.В продолжение темы – выездное заседание правительства и презентация проекта «Доступный Урал». В его рамках создаётся протяженный маршрут, который объединит Пермь с самыми северными территориями края.Юлия Ветошкина, министр по туризму и молодежной политике Пермского края: "Реализация подобного масштабного проекта в сфере туризма «Доступный Урал», конечно же, даст ощутимый импульс для социально-экономического развития всего Пермского края, сделает территории, где проходит маршрут, более благоустроенными и комфортными, предприниматели смогут удивить своими продуктами, кухней, сувенирами".В целом маршрут объединит территории, где проживают 60% жителей региона. Так краевые власти намерены повысить уровень развития туризма в Прикамье.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это вопросы строительства гостиниц – сейчас в Чердыни строится гостиница, но нужно поработать, чтобы найти ещё инвесторов. Это вопросы, связанные с развитием музея – было принято решение в прошлом году забрать его в краевую собственность, чтобы выделить дополнительное финансирование на ремонт и поддержание в нормативном состоянии зданий, где находится музей".Финальной точкой маршрута «Доступный Урал» станет Чердынь – центр средневекового княжества Перми Великой. Местный музей уже готов удивлять туристов.