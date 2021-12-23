В Перми пройдет Всероссийская донорская акция

В Перми, 27 декабря, с 8.00 до 13.30 на Краевой станции переливания крови по ул. Лебедева, 54 пройдет Всероссийская донорская акция «С Новым годом, Служба крови!». В этот день с 9.00 до 11.00 в учреждении запланирована праздничная программа. Центральным событием акции станет появление Деда Мороза и Снегурочки в донорском холле. Они поздравят гостей с наступающими праздниками и проведут тематические конкурсы. Участники акции также получат приятные сувениры от Службы крови.В преддверии длительных выходных особенно важно создать достаточный запас компонентов крови для бесперебойного обеспечения всех нуждающихся в переливании.Для участия в акции необходима предварительная запись. Для этого в пятницу, 24 декабря, позвоните по телефону: 8 (342) 282 – 53 – 21 с 11.00 до 14.00.Во время разговора специалисты проведут предварительный опрос на наличие противопоказаний к сдаче крови, чтобы исключить тех, кто заведомо не сможет стать донором.Каждый донор при сдаче крови получает определение группы крови и резус-фактора, уровня гемоглобина, анализ крови на ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты В и С, справку на 2 выходных дня с сохранением среднего заработка. Компенсация питания составляет 689 руб. Всем, впервые сдавшим кровь на донорство, будет определен титр антител к COVID-19.