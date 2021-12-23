В Перми пройдет Всероссийская донорская акция
В преддверии длительных выходных особенно важно создать достаточный запас компонентов крови для бесперебойного обеспечения всех нуждающихся в переливании.
Для участия в акции необходима предварительная запись. Для этого в пятницу, 24 декабря, позвоните по телефону: 8 (342) 282 – 53 – 21 с 11.00 до 14.00.
Во время разговора специалисты проведут предварительный опрос на наличие противопоказаний к сдаче крови, чтобы исключить тех, кто заведомо не сможет стать донором.
Каждый донор при сдаче крови получает определение группы крови и резус-фактора, уровня гемоглобина, анализ крови на ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты В и С, справку на 2 выходных дня с сохранением среднего заработка. Компенсация питания составляет 689 руб. Всем, впервые сдавшим кровь на донорство, будет определен титр антител к COVID-19.
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