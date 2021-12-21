Когда завершится строительство детской поликлиники в микрорайоне Разгуляй?
Старая районная поликлиника была закрыта в 2017 году в связи с аварийным состоянием. К возведению новой приступили в 2019-м. Сейчас в здании ведутся отделочные работы, монтаж инженерных систем. По словам строителей, объект готов на 80%. Министр строительства Андрей Колмогоров проинспектировал, как идёт процесс.Константин Балдин, начальник участка: "Первый этаж у нас самый большой, получается. Соответственно, все силы брошены сюда. Откосы 3-4-2-й закрываем, там отделка тоже произведена точно так же для покраски".
Пациентами новой поликлиники станут 32 тысячи жителей Ленинского района, здание рассчитано на 400 посещений в смену.
В этом крыле будет круглосуточно работать первый в районе травмпункт. Также в поликлинике появится дневной стационар терапевтического, хирургического и неврологического профиля.
Объект входит в адресную инвестиционную программу Пермского края, в рамках которой до 2024 года планируется возвести порядка 30 поликлиник, больничных корпусов и врачебных амбулаторий.
Андрей Колмогоров, министр строительства Пермского края: "У подрядчика договор заканчивается в конце марта следующего года. Планируем, что к этому времени он все работы завершит. Мы выйдем в Инспекцию государственного строительного надзора на итоговую проверку, и после получения заключения о соответствии этого объекта передадим объект Министерству здравоохранения для проведения лицензирования".
Как подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин, повышение доступности и качества медицинских услуг – один из основных краевых приоритетов.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы увеличиваем примерно на 15 процентов финансирование здравоохранения по всем уровням бюджета. И порядка 190 миллиардов рублей на трехлетку будет направлено. Прежде всего, на строительство объектов здравоохранения".
Что касается поликлиники в Ленинском районе, пациентов здесь планируют принять в первой половине 2022 года.
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