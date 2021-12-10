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"Заминировал" московское метро из пермской колонии. Вступил в силу приговор телефонному террористу
Установлено, что злоумышленник в марте 2021 года, отбывая наказание в ИК-1 ГУФСИН России по Пермскому краю, сообщил информацию о якобы готовящемся взрыве на станции Московского метрополитена.
"В результате были проведены специальные мероприятия силами территориальных органов исполнительной власти УФСБ России по Пермскому краю и ГУФСИН России по Пермскому краю, в результате которых установлено, что сообщение о готовящемся взрыве ложное", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Суд первой инстанции с учетом ранее совершенных тяжких преступлений приговорил его к 15 годам лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей в колонии строгого режима. Судебной коллегией по уголовным делам Пермского краевого суда данный приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы адвоката, осужденного об изменении квалификации и смягчении наказания без удовлетворения. Также с виновного взыскано в качестве возмещения материального ущерба более 400 тыс. рублей.
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