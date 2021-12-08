В Перми наградили лауреатов премии «Преодоление»
А это новая сфера, которую осваивает Дмитрий. Его YouTube-канал помогает людям разобраться, как правильно выбрать массажиста.
Дмитрий Гагарин, массажист: "В силу моего зрения — у меня первая группа инвалидности по зрению — конечно, мне это было сложно, но у меня всегда есть семья, друзья, которые во всём помогали". В этом году Дмитрий, и ещё 16 пермяков, стали номинантами премии «Преодоление», которая присуждается жителям города с особенностями здоровья за успехи в различных областях.
Всего 6 номинаций – для тех, кто достиг успеха в творчестве, образовании, науке и спорте, предпринимательстве и общественной деятельности. Размер премии - 50 тысяч рублей.Лучшей в «Художественном творчестве» назвали Светлану Белявскую. В номинации «Медицина, образование и наука» сильнейшей признали Татьяну Сергееву. Иван Азанов награждён за «Спортивные достижения». В номинации «Общественная деятельность» лауреатом стала Ольга Тимофеева, председатель Кировской районной организации инвалидов. А это ансамбль танца на колясках «Гротеск» - подопечные Екатерины Манохиной. Коллектив она создала 21 год назад, три года тренирует сборную России. А сегодня получает награды в номинации «Чувствую сердцем».
Екатерина Манохина, лауреат премии «Преодоление»: "Проанализировав свой и творческий, и рабочий путь, я поняла, что это судьба".
Победителем стал и Дмитрий Гагарин — в номинации, связанной с предпринимательством.
Лауреатов премии поздравил глава Перми Алексей Дёмкин. Он отметил, что каждый год выбирать победителей из множества достойных кандидатов становится всё сложнее.Алексей Дёмкин, глава Перми: "Рад, что вы своим упорством, силой, терпением, преодолением прославляете наш город. Я желаю вам новых творческих побед, тем самым вы даёте великолепный пример всем остальным горожанам".
Дмитрий Гагарин намерен и дальше развивать своё дело: следующий шаг — приём на работу слабовидящих массажистов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермские спасатели предотвратили трагедию
Дмитрий Махонин посетил общежитие для студентов техникумов и колледжей Прикамья
Прикамцев ждут температурные качели: от -4 до -20
Сall-центр МФЦ обработал почти 640 тысяч обращений жителей Прикамья
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.12.2021
Фёдор Емельяненко провел мастер-классы для молодых спортсменов
Суд продлил арест Тимуру Бекмансурову
Скандальный документ: в ПГНИУ во время стрельбы не работала сигнализация
За жизнь больного коронавирусом кота Блица боролись 93 дня
В четырёх школах Перми запущен пилотный проект по оценке качества питания
Добавить комментарий: