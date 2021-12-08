В Перми наградили лауреатов премии «Преодоление»

Уже в 14-й раз в Перми вручили премию «Преодоление». Ежегодно она присуждается людям с особенностями здоровья за успехи в самых разных областях. Нынче номинантами стали 17 человек, лауреатами шесть. Размер премии - 50 тысяч рублей.Дмитрий Гагарин — профессиональный массажист. Три года назад открыл свой салон.А это новая сфера, которую осваивает Дмитрий. Его YouTube-канал помогает людям разобраться, как правильно выбрать массажиста.Дмитрий Гагарин, массажист: "В силу моего зрения — у меня первая группа инвалидности по зрению — конечно, мне это было сложно, но у меня всегда есть семья, друзья, которые во всём помогали". В этом году Дмитрий, и ещё 16 пермяков, стали номинантами премии «Преодоление», которая присуждается жителям города с особенностями здоровья за успехи в различных областях.Всего 6 номинаций – для тех, кто достиг успеха в творчестве, образовании, науке и спорте, предпринимательстве и общественной деятельности. Размер премии - 50 тысяч рублей.Лучшей в «Художественном творчестве» назвали Светлану Белявскую. В номинации «Медицина, образование и наука» сильнейшей признали Татьяну Сергееву. Иван Азанов награждён за «Спортивные достижения». В номинации «Общественная деятельность» лауреатом стала Ольга Тимофеева, председатель Кировской районной организации инвалидов. А это ансамбль танца на колясках «Гротеск» - подопечные Екатерины Манохиной. Коллектив она создала 21 год назад, три года тренирует сборную России. А сегодня получает награды в номинации «Чувствую сердцем».Екатерина Манохина, лауреат премии «Преодоление»: "Проанализировав свой и творческий, и рабочий путь, я поняла, что это судьба".Победителем стал и Дмитрий Гагарин — в номинации, связанной с предпринимательством.Лауреатов премии поздравил глава Перми Алексей Дёмкин. Он отметил, что каждый год выбирать победителей из множества достойных кандидатов становится всё сложнее.Алексей Дёмкин, глава Перми: "Рад, что вы своим упорством, силой, терпением, преодолением прославляете наш город. Я желаю вам новых творческих побед, тем самым вы даёте великолепный пример всем остальным горожанам".Дмитрий Гагарин намерен и дальше развивать своё дело: следующий шаг — приём на работу слабовидящих массажистов.