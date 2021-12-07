Фёдор Емельяненко провел мастер-классы для молодых спортсменов

Пермский край посетил четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Фёдор Емельяненко. Знаменитый боец приехал в Прикамье в рамках межрегиональной программы «Миссия чемпиона". Вместе с коллегами он провел мастер-классы для молодых спортсменов. А уже летом следующего года Пермь примет всероссийский турнир по смешанным единоборствам.Техника ударов ногой и самые частые ошибки во время боя. Трехчасовой интенсив для спортсменов проводит многократный чемпион мира по ММА Федор Емельяненко.Мастер-класс для боксера Никиты Франка - возможность получить опыт от кумира, за которым следил еще с детства.Никита Франк, кандидат в мастера спорта по боксу: "Для меня это был человек, наверно, как супермен. Несуществующий, недосягаемый. Это что-то было на расстоянии Луны. Не дотянусь, не увижу. А тут я работаю с ним, он в метре от меня".Здесь больше сотни борцов Соликамска, Березников и Перми. От школьников до уже профессиональных спортсменов. Юлия Кузнецова - чемпион мира по кикбоксингу среди женщин - также прислушивается к опытному наставнику.Юлия Кузнецова, чемпион мира по кикбоксингу: "Настраиваюсь, пытаюсь сделать то, что он нам говорит, сделать правильно".ММА - смешанные боевые единоборства. Представляют собой сочетание множества школ. От бокса до боевого самбо.На татами - выход из зоны комфорта. Каждому спортсмену, вне зависимости от вида единоборств, приходится осваивать новые стили.Вот тайские боксеры учатся борьбе в партере. А здесь уже дзюдоисты практикуют ударную технику. Рядом помогает второй наставник - многократный победитель чемпионатов мира по боевому самбо Кирилл Сидельников. Для него - это уже второй визит в города Верхнекамья.Кирилл Сидельников, многократный победитель чемпионатов мира и Европы по боевому самбо: "Что в первый раз было огромное количество детей, что сейчас. Огромное спасибо руководству, что поддерживается спорт в таких небольших городах. Это похвально!"Приезд легендарных спортсменов в Прикамье связан с реализацией программы «Миссия чемпиона», организованной компаниями «Уралкалий» и «Уралхим». Соликамск и Березники - первые в списке городов участников.Радмир Габдуллин, президент Союза ММА России, депутат Законодательного Собрания Пермского края, советник генерального директора АО «ОХК «Уралхим»: "В рамках этой программы планируется приезд в территории присутствия легендарных спортсменов, для нас большая честь, что первыми эту программу запустили и дали толчок Федор Владимирович Емельяненко и Кирилл Юрьевич Сидельников".Уже летом следующего года Пермь примет всероссийский турнир по смешанным единоборствам. Среди участников будут как любители, так и профессионалы. Посетить мероприятие пообещал также сам Федор Емельяненко.