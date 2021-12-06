Асфальт развалился - на дорогах ямы
Также об огромных ямах на дорогах сообщают водители, которые въезжают в Пермь со стороны Чусовского моста. За это утро колеса здесь успели пробить сразу несколько автомобилей, всех просят быть внимательными и осторожными.
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