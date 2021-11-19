Полицейские установили виновника смертельного ДТП в Верещагинском районе

В межмуниципальном отделе МВД России «Верещагинский» расследуется уголовное дело п. «б» ч. 6 ст. 26 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места его совершения». В совершении преступления подозревается 26-летний местный житель.3 октября в 5 часов 25 минут молодой человек, управляя автомобилем «Тойота Камри» на большой скорости двигался по трассе Очер-Верещагино-Сива в направлении села Сива. На 35-м км дороги водитель не справился с управлением. Машину занесло и, несколько раз перевернувшись, она оказалась в кювете. Пассажиры транспортного средства: 27-летний молодой человек, 32-летняя женщина и её 14-летний сын, – не были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому, когда иномарка стала переворачиваться, они через окна и двери вылетели наружу. Водитель, являющийся родственником женщины и ребенка, испугавшись ответственности за совершенное им дорожно-транспортное происшествие, скрылся.В результате аварии 27-летний пассажир скончался на месте, женщина, спустя двое суток умерла в отделении реанимации, а подросток с травмами был помещен в хирургическое отделение."Полицейские опросили мальчика, который пострадал меньше всех. Он рассказал, что придя в себя, первым делом поспешил к матери и привел ее в сознание, затем безуспешно пытался привести в чувства молодого человека, после чего вызвал скорую помощь. Во время опроса подросток дал ложные показания о том, что якобы погибший пассажир и был водителем транспортного средства. Таким образом, он хотел оградить от ответственности своего дядю. Однако в ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудникам полиции стало понятно, что за рулем находился совсем другой человек. 26-летнему верещагинцу пришлось признать свою вину в содеянном. Расследование продолжается", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.