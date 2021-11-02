33 школы Перми получили новое оборудование

Федеральный минздрав утвердил форму документа о вакцинации от коронавирусной инфекции. Приказ об утверждении формы сертификата опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 8 ноября. До 1 марта 2022 года будут переоформлены сертификаты, которые привитые получили ранее. Документ, как и прежде, поступит на портал «Госуслуги». В сертификате будут указаны личные данные гражданина, информация о прививке и (или) перенесенном заболевании, данные о медицинских противопоказаниях. Также в документе, как и раньше, будет QR-код, он разместится на первой странице в верхнем левом углу.