33 школы Перми получили новое оборудование
Так, новую технику поставили в школы №14, №55, №122, лицей №8, школу-интернат №85 и другие учреждения образования. Как сообщили в департаменте образования, школы также получили пульты с дистанционным управлением и камеры видеонаблюдения c возможностью масштабирования картинки.
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