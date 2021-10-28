Всероссийская перепись населения: в Перми работают переписные центры

В администрации Перми напомнили, что поучаствовать во Всероссийской переписи населения можно, придя в специальные центры. Они открыты по всему городу и работают с 8.00 утра и до 20.00 вечера. Также на вопросы анкеты можно ответить на портале "Госуслуги" или дождаться переписчика дома.Проходит перепись Светлана Горбунова не дома, а на стационарном участке. Решила, что так будет безопаснее. Переживает, что в квартиру могут попасть мошенники и беспокоится по поводу распространения коронавируса.Светлана Горбунова, жительница г. Перми: "В силу коронавируса удобнее это сделать здесь".Переписные центры открыты на территории всей Перми. Работают с 8.00 утра до 20.00 часов вечера. Кроме этого, ответить на вопросы переписи можно во всех филиалах многофункциональных центров.Пройти перепись можно абсолютно в любом центре независимо от места проживания. К примеру, если адрес прописки находится в Закамске, можно зайти в любой центр Мотовилихинского или других районов Перми.Перед центрами работают волонтеры и рассказывают о том, какие есть способы пройти перепись.Дарья Рамазанова, волонтёр: "Мы информируем население про период, когда это происходит, где это можно сделать, на каких источниках".На портале Госуслуг переписной лист можно заполнить за себя и членов семьи. 33 онлайн вопроса точно такие же. Так же переписчики традиционно обходят дома и квартиры. У каждого из них планшет, специальная одежда и документы, которые должны предоставлять по первому требованиюЛюбовь Годовалова, переписчик стационарного участка: "Нашего переписчика можно узнать по униформе, что туда входит: такой вот шарфик, значок, жилетка, удостоверение переписчика и сумка".Все переписчики носят маски и перчатки. Перепись конфиденциальна и не нужно называть персональные данные. Как подчёркивал глава Перми Алексей Дёмкин, сохранение для Перми статуса города-миллионника – важная имиджевая задача.Александр Молоковских, и.о. руководителя аппарата администрации Перми: "Результаты переписи позволят нам получить представление о том, как живут жители города Перми, позволят нам создать новые программы социально-экономического развития города".Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября, предварительные результаты будут известны в январе следующего года.