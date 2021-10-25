В Перми завершилась Неделя баскетбола 3х3. Баталии развернулись во дворце спорта "Молот", где одновременно проходили три турнира. Открыл марафон международный квест, в нем сыграли 12 команд, среди которых были победители и призеры Олимпийских игр в Токио.

Мяч в кольцо точно посылает Александр Зуев - воспитанник березниковской школы и серебряный призёр Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3х3.

В красных майках, на паркете пермского "Молота" сплошь члены сборной России. Фавориты интригу долго не держат- досрочно завершают встречу с соперниками из Руны и становятся обладателями трофейного Кубка.

Александр Зуев, игрок команды «Королёв», призёр олимпийских игр в Токио по баскетболу 3*3: "Очень приятно побеждать. Давно здесь не был- на своей земле. Очень приятно. Приятно, приехал, ещё и выиграли, всё замечательно".

Чемпионы также получили путевку на международный турнир Мастерс в Мехико. Всего битву за Кубок вели 48 мужских и 24 женские команды. Вырвали победу в финале у Санкт-Петербурга и забирают, по-пермски брутальную, увесистую чашу баскетболистки из Самары. Тренирует команду Сергей Чикалкин, известный и любимый пермяками игрок «Урал-Грейта». В течение недели в Перми проходили сразу три турнира по баскетболу 3х3. Открыл марафон международный квест, в котором сыграли 12 сильнейших команд континента.

На пермском паркете разыграли призовой фонд международного квеста - 15 тысяч долларов, львиная доля досталась «Лиману» из Сербии. Вместе с командой Литвы они и получили заветные путёвки на финальный этап международного тура в Мехико.

В Первенстве России среди игроков до 18 лет подарок болельщикам преподнесли баскетболисты молодежной команды «Парма». Григорий Тучков, Павел Морозов, Денис Войтов и Степан Болдов одержали победу в финале над казанским «ХелиТаба» - 22:18.

Роман Двинянинов, тренер команды «Парма- молодёжная»: "Мы ребят своих выставили молодёжь свою. Просто маленько подучили правила, так как не знали их вообще, пару тренировок было, и, в принципе, играли".

Учить правила долго действительно нет необходимости. 3 баскетболиста на площадке атакуют в одно кольцо в течении 10 минут. Или до победных- 21 очка. С трибун- это выглядит динамично и зрелищно.

Успешно освоили регламент и приятно удивили, так-же, пермские девушки. Команда краевого колледжа олимпийского резерва в розыгрыше Первенства России дошла до полуфинала.

Такой масштабный международный марафон баскетбола 3х3 Пермский край принял впервые. Проведение крупных спортивных мероприятий является одной из задач, поставленных губернатором.

Татьяна Чеснокова, министр физкультуры и спорта Пермского края: "Мероприятие прошло на высоком уровне, эмоции живые видно, зрителей в зале тоже достаточно много, поэтому, мы считаем, что всё прошло отлично, и будем рады уже принимать здесь, на площадке в январе, Матч Звёзд АСБ, как запланировали"

Высокому уровню соревнований должна соответствовать и инфраструктура. В частности, в Перми запланировано строительство универсального спортивного комплекса на 10,5 тысяч зрителей, где в перспективе пройдет Чемпионат Европы по баскетболу 2025. Соответствующую заявку Прикамье уже направило в международную федерацию.