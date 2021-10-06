«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.10.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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29.09.2021 в 08:41
28.09.2021 в 14:25
27.09.2021 в 14:44
26.09.2021 в 16:45
25.09.2021 в 18:00
29.09.2021 в 11:30
24.09.2021 в 16:00
24.09.2021 в 08:36
23.09.2021 в 17:00
23.09.2021 в 10:15
С 5 по 11 октября первый этап вакцинации прошли более 22 тысяч прикамцев
В Перми с мая задержаны 163 расклейщика незаконных объявлений
В Березовке открылся виртуальный концертный зал
Пермский край поднялся на 2 строчки в национальном экологическом рейтинге
В Перми прошел фестиваль «Efest»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.10.2021
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.10.2021
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.10.2021
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.10.2021
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.10.2021
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.10.2021
Губернатор направил проект бюджета Пермского края на рассмотрение в Заксобрание
Антистресс: в доме престарелых в Кудымкаре осваивают плетение из бересты
Пермские школы объединяются в кластеры
Администрация Перми определила 28 участков для жилищной застройки
В Пермском крае выявлено 497 новых случаев заражения COVID-19
С 4 по 8 октября пермяки смогут пройти диагностику на передвижных маммографах и флюорографах
При посещении театра, бассейна или стадиона вместе с QR-кодом нужно будет предъявить удостоверение личности
Пермяки могут задать вопросы о медицинской помощи и соцподдержке старшего поколения
Продовольственная ярмарка открылась в Перми
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.09.2021
Накормим голодных вместе: в Перми работает социальная столовая
Если в квартире холодно, энергетики рекомендуют обратиться в управляющую организацию
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.10.2021
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.10.2021
Бур асыв, Пермскöй край!
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.10.2021
При посещении театра, бассейна или стадиона вместе с QR-кодом нужно будет предъявить удостоверение личности
Пермяки могут задать вопросы о медицинской помощи и соцподдержке старшего поколения
Продовольственная ярмарка открылась в Перми
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.09.2021
С заботой о старшем поколении
Если в квартире холодно, энергетики рекомендуют обратиться в управляющую организацию
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