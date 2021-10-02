Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 02.10.2021 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 02.10.2021 г.
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29.09.2021 в 08:41
28.09.2021 в 14:25
27.09.2021 в 14:44
26.09.2021 в 16:45
25.09.2021 в 18:00
29.09.2021 в 11:30
24.09.2021 в 16:00
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23.09.2021 в 10:15
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.10.2021
Губернатор направил проект бюджета Пермского края на рассмотрение в Заксобрание
Антистресс: в доме престарелых в Кудымкаре осваивают плетение из бересты
Пермские школы объединяются в кластеры
Администрация Перми определила 28 участков для жилищной застройки
В Пермском крае выявлено 497 новых случаев заражения COVID-19
С 4 по 8 октября пермяки смогут пройти диагностику на передвижных маммографах и флюорографах
При посещении театра, бассейна или стадиона вместе с QR-кодом нужно будет предъявить удостоверение личности
Пермяки могут задать вопросы о медицинской помощи и соцподдержке старшего поколения
Продовольственная ярмарка открылась в Перми
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.09.2021
Накормим голодных вместе: в Перми работает социальная столовая
Если в квартире холодно, энергетики рекомендуют обратиться в управляющую организацию
В Прикамье выявлена африканская чума свиней
В Перми открылся новый центр профилактики инсультов и инфарктов
В Добрянке подвели итоги нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»
Председателем краевого парламента избран Валерий Сухих
В Прикамье рассмотрели вопросы поддержки людей старшего возраста
Премьера в Театре-Театре: мюзикл «Три товарища»
Для педагогов, работающих с подростками, запускают лабораторию «/Не/знаю как»
В Прикамье пройдет прямая телефонная линия по вопросам соцподдержки граждан пожилого возраста
В Перми могут построить новый аэровокзал
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.10.2021
При посещении театра, бассейна или стадиона вместе с QR-кодом нужно будет предъявить удостоверение личности
Пермяки могут задать вопросы о медицинской помощи и соцподдержке старшего поколения
Продовольственная ярмарка открылась в Перми
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.09.2021
С заботой о старшем поколении
Если в квартире холодно, энергетики рекомендуют обратиться в управляющую организацию
В Перми открылся новый центр профилактики инсультов и инфарктов
Для педагогов, работающих с подростками, запускают лабораторию «/Не/знаю как»
В Прикамье пройдет прямая телефонная линия по вопросам соцподдержки граждан пожилого возраста
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