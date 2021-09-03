Правительство России закупит 30 автомобилей скорой медицинской помощи для медорганизаций Прикамья
До конца текущего года за счет средств регионального бюджета будет приобретено еще 37 автомобилей для Пермской станции скорой медицинской помощи. В медорганизацию передадут 6 грузопассажирских фургонов УАЗ, в кабинах которых могут комфортно размещаться по 6 пассажиров. А также 31 машина марки «Газель» скорой медицинской помощи.
Кроме того, за счет сложившейся экономии при реализации краевой программы по модернизации первичного звена (МПЗ), Правительство Прикамья закупит 21 легковой автомобиль. Все транспортные средства предназначены для медперсонала, оказывающего помощь пациентам из отдаленных территорий.
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