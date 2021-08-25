"Опухли от наглости": чиновники из строительной сферы вызвали гнев первого лица региона
Когда весной 2021 года здесь объявилась строительная техника, никто сразу и не спохватился — думали, что сквер в порядок приводят. А вот как это место сегодня рисуют популярные сервисы навигации: строящееся здание по адресу ул. Горького, 86. Не отходя от кассы, а точнее от экрана, можно и квартиру выбрать: однушка — неполных 4 млн, двушка — 4,25 млн. А вот так это выглядит из окна соседней многоэтажки. Стройка уже съела часть тротуара и парковки. Сверху хорошо видно, как будущее здание пытаются уместить на микропятачке. Расстояние до соседнего дома минимальное. У невнимательного пешехода в будущем есть все шансы впечататься лбом прямо в угол новостройки. По бумагам все упирается в фирму «Специализированный застройщик «Максима Горького 86». За ней целая цепочка лиц — юридических и физических. По документам, именно она отвечает за объект. От ее имени официально заявлена этажность: минимум — 12 этажей, максимум — 19. В том числе и это сегодня вызывает раздражение. Говорят, что втихаря здание подросло. Мол, первоначально здесь собирались ставить 9-этажку. Но, как бы то ни было, работа на объекте ведется ударными темпами. А вокруг него ударно разгорается конфликт. «Бизнес-Класс»: "…девелопер самостоятельно занял участок пешеходной части. На тротуаре установлено ограждение, оно перегородило проход для пешеходов". Портал PROPerm: "Экспертизу проекта делали те же люди, что делали сам проект, но мэрия все равно выдала разрешение на строительство". URA.RU: "У нас есть все документы, но попали мы под замес перед выборами. Сейчас доказать что-то будет очень сложно". Последнее прозвучало в ответ на неожиданно резкий комментарий главы региона Дмитрия Махонина. От него досталось и застройщику, и градостроительному чиновному люду. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Люди, которые годами сидели и пережили миллион губернаторов и мэров на этих должностях, они просто опухли от наглости. Они опухли от наглости, и мы намерены вместе с правоохранительными органами заниматься этими людьми. С правоохранительными органами будем бить по рукам. Региональное министерство выдало предписание, чтобы отменили разрешение на строительство. Я больше скажу, что уважаемый застройщик еще в прошлом году приходил и просил увеличить этажность, и ему было отказано. Но как только поменялся кадровый состав в администрации, почему-то кто-то дал ему разрешение увеличить этажность. Поэтому, если надо будет судиться, будем судиться, но в ситуации будем разбираться". Сразу после этого — пошло и поехало. Случился самый настоящий информационный залп из сообщений, типа «проверяем законность строительства» или «изучаем, как выдавали разрешение». Ссылки на серьезные ведомства и людей в высоких кабинетах. Пример того, насколько сложным может быть этот путь, находится всего в паре кварталов - печально известный жилой комплекс «Изумрудный». Его начали строить в 2014 году. Здесь посудиться успели все со всеми. За 7 лет претензии были к разрешению на строительство, к этажности, к безопасности самого здания. Самая последняя информация — дом должны сдать в конце этого года. Как говорили в одном известном рекламном ролике, ждем-с.
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