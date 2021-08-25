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"Опухли от наглости": чиновники из строительной сферы вызвали гнев первого лица региона

Мэрия Перми начала проверку разрешения на строительство многоэтажки по адресу ул. Горького, 86. Резонанс в обществе строители создали тем, что захватили тротуар, а губернатор Дмитрий Махонин в своем прямом эфире высказался о чиновнике, выдавшем разрешение: «Опухли от наглости!». Был сквер, да сплыл. Год назад участок на пересечении пермских улиц Горького и 1-я Красноармейская впервые засветился в паблике. Здесь разом спилили деревья. Но всех быстро успокоили - ничего страшного, просто началась реконструкция, а новое место отдыха краше прежнего будет. Подоспели и картинки. Как говорится, стильно, модно, молодежно. Изображения вряд ли тянут на официальный документ, но на них нет ни нового дома, ни даже места под него.
Когда весной 2021 года здесь объявилась строительная техника, никто сразу и не спохватился — думали, что сквер в порядок приводят. А вот как это место сегодня рисуют популярные сервисы навигации: строящееся здание по адресу ул. Горького, 86. Не отходя от кассы, а точнее от экрана, можно и квартиру выбрать: однушка — неполных 4 млн, двушка — 4,25 млн. А вот так это выглядит из окна соседней многоэтажки. Стройка уже съела часть тротуара и парковки. Сверху хорошо видно, как будущее здание пытаются уместить на микропятачке. Расстояние до соседнего дома минимальное. У невнимательного пешехода в будущем есть все шансы впечататься лбом прямо в угол новостройки. По бумагам все упирается в фирму «Специализированный застройщик «Максима Горького 86». За ней целая цепочка лиц — юридических и физических. По документам, именно она отвечает за объект. От ее имени официально заявлена этажность: минимум — 12 этажей, максимум — 19. В том числе и это сегодня вызывает раздражение. Говорят, что втихаря здание подросло. Мол, первоначально здесь собирались ставить 9-этажку. Но, как бы то ни было, работа на объекте ведется ударными темпами. А вокруг него ударно разгорается конфликт. «Бизнес-Класс»: "…девелопер самостоятельно занял участок пешеходной части. На тротуаре установлено ограждение, оно перегородило проход для пешеходов". Портал PROPerm: "Экспертизу проекта делали те же люди, что делали сам проект, но мэрия все равно выдала разрешение на строительство". URA.RU: "У нас есть все документы, но попали мы под замес перед выборами. Сейчас доказать что-то будет очень сложно". Последнее прозвучало в ответ на неожиданно резкий комментарий главы региона Дмитрия Махонина. От него досталось и застройщику, и градостроительному чиновному люду. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Люди, которые годами сидели и пережили миллион губернаторов и мэров на этих должностях, они просто опухли от наглости. Они опухли от наглости, и мы намерены вместе с правоохранительными органами заниматься этими людьми. С правоохранительными органами будем бить по рукам. Региональное министерство выдало предписание, чтобы отменили разрешение на строительство. Я больше скажу, что уважаемый застройщик еще в прошлом году приходил и просил увеличить этажность, и ему было отказано. Но как только поменялся кадровый состав в администрации, почему-то кто-то дал ему разрешение увеличить этажность. Поэтому, если надо будет судиться, будем судиться, но в ситуации будем разбираться". Сразу после этого — пошло и поехало. Случился самый настоящий информационный залп из сообщений, типа «проверяем законность строительства» или «изучаем, как выдавали разрешение». Ссылки на серьезные ведомства и людей в высоких кабинетах. Пример того, насколько сложным может быть этот путь, находится всего в паре кварталов - печально известный жилой комплекс «Изумрудный». Его начали строить в 2014 году. Здесь посудиться успели все со всеми. За 7 лет претензии были к разрешению на строительство, к этажности, к безопасности самого здания. Самая последняя информация — дом должны сдать в конце этого года. Как говорили в одном известном рекламном ролике, ждем-с.

Опубликовано: 25.08.2021 в 11:12 в рубрике - Вести Пермь

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