Выдано разрешение на строительство общежития авиационного техникума
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Выдано разрешение на строительство общежития авиационного техникума
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Возвращение блудного попугая: беглеца поймала 5-летняя девочка
В Перми народные избранники контролируют работы по благоустройству
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