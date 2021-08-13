В Пермском крае ограничена работа гипермаркетов

В Пермском крае внесены изменения в ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По выходным дням (субботам и воскресеньям) кроме торговых и торгово-развлекательных центров приостановлена также работа гипермаркетов, расположенных в Перми, Березниках, Кунгуре, Соликамске и Чайковском. Соответствующие изменения внесены в указ о мероприятиях по противодействию COVID-19.Напомним, решение о приостановлении деятельности торговых объектов общей площадью более 8 тыс. кв. метров было принято 5 августа на заседании оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Ограничение, в том числе распространяется на все организации, находящихся в данных объектах – кинотеатры, фуд-корты, заведения общественного питания и других, за исключением компаний, осуществляющих торговлю продовольственными товарами.Также до особого распоряжения оперштаба в Прикамье введены ограничения на проведение физкультурных, спортивных и культурных, и ряда других мероприятий. Запрещена работа заведений общественного питания (кафе, баров, ресторанов и т.п.) в период с 1.00 до 6.00 Жителям края необходимо соблюдать масочный режим – в общественном транспорте, торговых центрах, магазинах, в помещениях банков, организаций, лифтах, парковках и других местах скопления людей.