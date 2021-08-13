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В Пермский край поступило более 24 тысяч комплектов вакцин
По данным специалистов Минздрава, с начала массовой вакцинации в регионе привиты 587,4 тыс. жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами – 446,4 тыс. человек.
Всего за период иммунизации на территорию Пермского края поступил 702 991 комплект вакцин. Из них 600 993 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 50 960 – «ЭпиВакКорона», 43 968 – «Спутник Лайт», 7 070 – «КовиВак».
Напомним, «Спутник Лайт» рекомендуется для иммунизации лиц в возрасте от 18 до 60 лет, ранее переболевших COVID-19, а также для повторной вакцинации (ревакцинации). Прививку можно сделать не ранее чем через полгода после перенесенной коронавирусной инфекции или прохождения первого курса иммунизации.
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