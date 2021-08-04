Военно-транспортный самолет Ан-12 аварийно сел в Перми
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Военно-транспортный самолет Ан-12 аварийно сел в Перми
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МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются сильные ливни, крупный град и шквалистый ветер
На Компросе произошли однотипные аварии
В Прикамье доставлена очередная партия вакцины «Спутник Лайт»
В Прикамье безработным помогают освоить новые профессии
«Щит России» объединил журналистов со всей страны
В Данилиху льется зловонный ручей
В Прикамье усилят контроль за ремонтом дорог
Град с виноград: в МЧС предупредили о тропической жаре и грозах
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.08.2021
Ученики гимназии №2 приняли участие в съёмках фильма о приморских городах Китая
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