В Прикамье обсудили развитие инфраструктурных площадок для бизнеса и стартапов в сфере высоких технологий

Заседание правительства Пермского края прошло вне стен администрации губернатора. Площадкой стал технопарк «Морион». Члены кабмина обсуждали судьбу его и подобных ему учреждений. Оказывается, если умные и целеустремленные люди работают рядом, то бизнес идет успешнее у каждого из них.Макет авиадвигателя, о котором сейчас рассказывает Михаил Артюшков, будет представлен на профильных международных выставках. Компания «INNFOCUS» 4 года является участником «Технопарка Пермь» - площадки для бизнеса и стартапов в области технологического предпринимательства.Михаил Артюшков, директор ООО «INNFOCUS»: "Наличие таких площадок, как технопарки, способствуют тому, что формируются новые команды промышленных и технологических предпринимателей. Потому что очень сложно какую-либо технологию на сегодняшний день создать одному". Знакомить с собственными IT-разработками продолжают представители «Эр-Телеком» в пространстве «Морион Диджитал». Это ещё один частный технопарк для разработки и производства инновационных продуктов. В рамках национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом Владимиром Путиным, компания «ЭР-Телеком» обеспечивает социально значимые объекты Прикамья — в частности, школы и ФАПы — высокосортным интернетом, потому что люди хотят видеть позитивные изменения уже здесь и сейчас.На площадке «Морион Диджитал» ежедневно 5 тысяч специалистов занимаются продвижением: интернета умных вещей, дома и города, робототехникой, облачными сервисами и многим другим.«Морион Диджитал» и Технопарк Пермь - объединяет их общая территория и так называемый «городской формат». Оба, по сути, «инновационный лифт» для региональных проектов. Экскурсии по пермским технопаркам прошли в рамках выездного заседания краевого правительства. Темой обсуждения стало: развитие ИТ-кластера в регионе – одной из приоритетных на сегодняшний день задачи в работе губернатора Пермского края.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Технопарки являются таким знаковым местом для привлечения внимания федеральных властей, да и собственно говоря, это уже целая городская среда для молодых специалистов. И достаточно серьёзный вклад в реализацию нашей задачи по тому, чтобы Пермский край был точкой притяжения для молодых и амбициозных людей". С середины 2018 года для резидентов и управляющих компаний технопарков действуют налоговые льготы от 1 до 7 % на имущество. Оказывается финансовая и юридическая поддержка.Эдуард Соснин, министр экономического развития и инвестиций Пермского края: "Предприятия, находящиеся в технопарке, показывают динамику в среднем в два раза выше по росту выручки и по росту прибыли, чем компании IT-сектора, которые не являются резидентами технопарка".Кроме того, не исключена возможность открытия филиалов технопарков в городах края.