← В учреждениях ГУФСИН Прикамья отменили длительные свидания
Пермяки могут поучаствовать во всероссийской акции «Неделя сбора батареек»
В этом году в акции принимают участие жители 43 городов России. В Пермь контейнер доставят из Ижевска, где акция завершится сегодня, 19 июля. Из краевой столицы его отправят в Нижний Тагил, затем в Екатеринбург, Челябинск, Курган, Тюмень, Тобольск, Омск и Новосибирск. Завершится всероссийская неделя сбора батареек 11 октября. Напомним, в 2020 году во время акции только пермяки собрали и передали на переработку более 1 млн отработанных батареек.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В учреждениях ГУФСИН Прикамья отменили длительные свидания
Жителя Соликамска обвиняют в краже металлического гаража
Вакцинация набирает обороты
МЧС: в Прикамье ожидаются грозы и туман
Подать документы онлайн на зачисление в первый класс могут родители из 34 территорий Прикамья
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.07.2021
В Кировском районе Перми за месяц принудительно демонтировали 50 незаконных вывесок
Утром Пермь накрыло густым туманом
Ипотека на строительство частных домов должна стать доступнее
В Барде многодетная семья осталась без крыши над головой
Добавить комментарий: