Пермяки могут поучаствовать во всероссийской акции «Неделя сбора батареек». В Перми с 20 по 26 июля любой желающий сможет сдать на утилизацию батарейки, аккумуляторы, пауэрбанки, сотовые телефоны и другую мобильную электронику. Контейнер для сбора опасных отходов будет установлен в Мотовилихинском районе города Перми по адресу бульвар Гагарина, 65, у магазина «Лента». Принимаются батарейки разных размеров и любых производителей. Количество элементов питания, которое можно сдать на переработку, тоже не ограничено.В этом году в акции принимают участие жители 43 городов России. В Пермь контейнер доставят из Ижевска, где акция завершится сегодня, 19 июля. Из краевой столицы его отправят в Нижний Тагил, затем в Екатеринбург, Челябинск, Курган, Тюмень, Тобольск, Омск и Новосибирск. Завершится всероссийская неделя сбора батареек 11 октября. Напомним, в 2020 году во время акции только пермяки собрали и передали на переработку более 1 млн отработанных батареек.