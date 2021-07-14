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С 15 июля Пенсионный фонд начинает прием заявлений на получение детского пособия к началу учебного года →
15 июля истекает срок уплаты НДФЛ за 2020 год
Оплатить НДФЛ необходимо тем, кто в 2020 году получил доход от сдачи имущества в аренду, продажи недвижимости, которая была в собственности меньше срока владения, выиграл в лотерею, получал подарки не от близких родственников или имел доход от зарубежных источников, а также индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты, и арбитражным управляющим.
Сумма налога, которая должна поступить в региональный бюджет в рамках «Декларационной кампании», составляет 1,2 млрд рублей, из них налогоплательщиками на данный момент внесено чуть больше половины – 636 млн рублей.
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