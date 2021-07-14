Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

На главную - Вести Пермь

← В Перми работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19

С 15 июля Пенсионный фонд начинает прием заявлений на получение детского пособия к началу учебного года →

15 июля истекает срок уплаты НДФЛ за 2020 год

15 июля - крайний срок уплаты налога на доходы физических лиц, об этом напомнили в Управлении федеральной налоговой службы по Пермскому краю. Если сумма НДФЛ своевременно не будет уплачена, то в соответствии со ст. 75 Налогового кодекса РФ будут начислены пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ за каждый день просрочки.
Оплатить НДФЛ необходимо тем, кто в 2020 году получил доход от сдачи имущества в аренду, продажи недвижимости, которая была в собственности меньше срока владения, выиграл в лотерею, получал подарки не от близких родственников или имел доход от зарубежных источников, а также индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты, и арбитражным управляющим.
Сумма налога, которая должна поступить в региональный бюджет в рамках «Декларационной кампании», составляет 1,2 млрд рублей, из них налогоплательщиками на данный момент внесено чуть больше половины – 636 млн рублей.

Опубликовано: 14.07.2021 в 16:57 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19

В Прикамье усилены меры против распространения коронавирусной инфекции

Пермским больницам нужна помощь волонтёров-медиков

Водитель фуры, совершивший смертельное ДТП, заключен под стражу

В Краснокамске введен режим ЧС

Пермяков приглашают на летние органные вечера

В Перми изменится схема организации движения на улице Карпинского

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.07.2021

В Перми начали штрафовать нарушителей правил поведения у воды

Неопознанный летающий объект оказался метеозондом


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19

С 15 июля Пенсионный фонд начинает прием заявлений на получение детского пособия к началу учебного года →

Обратите внимание

в Перми

Теодор Курентзис провел мастер-класс для молодых дирижеров и вокалистов
Выбрать участников мастер-класса было чрезвычайно сложно. Особенно большой ажиотаж был среди оперных вокалистов - почти 30 человек на место, у дирижёров чуть меньше - 20 человек на место. Организаторы изначально составили пары из дирижера и вокалиста. Каждая пара исполняла фрагмент произведения перед маэстро, после чего проходил детальный разбор почти каждой музыкальной фразы. Кроме того Теодор Курентзис старался донести до учеников не только свою технику дирижирования, но и передать способность чувствовать музыку, так как умеет только он.
18.06.2021 в 11:40

Метки: Культура, в Перми, В мире

В Перми для школьников младших классов проезд будет бесплатным
В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что городские власти сейчас рассматривают возможность предоставления права на бесплатный проезд для учащихся 1-4-х классов, а также предоставления скидки на оплату проезда для членов малоимущих, многодетных семей. Соответствующие предложения были озвучены сегодня на заседании комитета по экономическому развитию гордумы. Предполагается, что право на бесплатный проезд для учащихся младших классов будет реализовано на базе школьных карт, а малоимущим, многодетным семьям будет предоставлена скидка на приобретение определённых тарифов транспортной карты. Депутаты поручили подготовить проект решения к заседанию Думы, которое состоится в августе, а также проработать техническую часть вопроса. Утвердить льготы для школьников планируется с начала нового учебного года.
15.06.2021 в 16:05

Метки: Деньги, Образование, в Перми

Дягилевский фестиваль: Пермь погружается в музыкальное современное искусство
Дягилевский фестиваль в Перми стартовал. Город ждёт 10 дней полного погружения в музыкальное современное искусство. В этом году фестиваль возвращается в свой традиционный формат – запланировано более 150 мероприятий, из них 30 – в основной программе. События пройдут на 7 площадках и будут включать в себя концерты, перформансы и выставки. Как всегда будет работать Фестивальный клуб и образовательная программа. Участниками фестиваля станут около 300 музыкантов и артистов. Пермский театр оперы и балета впервые в фестивале не участвует.
11.06.2021 в 16:42

Метки: Культура, В России, в Перми

На улице Краснополянской в Перми временно изменится движение общественного транспорта
В связи с капитальным ремонтом улицы Краснополянской на участке от улицы Уденской до перекрёстка с улицей Козьмы Минина и на участке от улицы Уденской до здания по адресу: улица Героев Хасана, 105д временно изменятся маршруты автобусов №51, №57 и №74.
11.06.2021 в 10:25

Метки: в Перми

В Перми открылся Международный Дягилевский фестиваль
Дягилевский фестиваль в Перми открылся выступлением Теодора Курентзиса. Прозвучала симфония «Зима священная 1949 года». В прошлом году Международный Дягилевский фестиваль отменили из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В этом году всё получилось: в ближайшие дни Пермь вновь напитается особой «дягилевской» энергетикой: полной новаторства, открытий и культурных экспериментов.
11.06.2021 в 08:30

Метки: Культура, В России, в Перми

В России

В отделениях «Сбербанка» можно оформить полис ОСАГО
У автовладельцев появилась возможность оформить полис ОСАГО одной из 11 страховых компаний в отделениях
18.06.2021 в 11:15

Метки: Деньги, Экономика, В России

В День города пермяки смогут увидеть утерянные фрагменты Янтарной комнаты
У пермяков есть уникальный шанс увидеть утерянные фрагменты Янтарной комнаты. Выставка «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла» будет работать в День города последний день. Вход свободный.
11.06.2021 в 17:00

Метки: Культура, В России

Дягилевский фестиваль: Пермь погружается в музыкальное современное искусство
Дягилевский фестиваль в Перми стартовал. Город ждёт 10 дней полного погружения в музыкальное современное искусство. В этом году фестиваль возвращается в свой традиционный формат – запланировано более 150 мероприятий, из них 30 – в основной программе. События пройдут на 7 площадках и будут включать в себя концерты, перформансы и выставки. Как всегда будет работать Фестивальный клуб и образовательная программа. Участниками фестиваля станут около 300 музыкантов и артистов. Пермский театр оперы и балета впервые в фестивале не участвует.
11.06.2021 в 16:42

Метки: Культура, В России, в Перми

На пермской телебашне в честь Дня города и Дня России включат праздничную подсветку
12 июня жители Перми отмечают День города и День России. В честь праздника 275-метровую пермскую телебашню украсят цвета российского триколора и яркий световой салют. Праздничная подсветка включится на телебашне 12 июня в 23:00 и будет работать до 03:00 13 июня.
11.06.2021 в 10:34

Метки: Культура, Общество, В России

В Перми открылся Международный Дягилевский фестиваль
Дягилевский фестиваль в Перми открылся выступлением Теодора Курентзиса. Прозвучала симфония «Зима священная 1949 года». В прошлом году Международный Дягилевский фестиваль отменили из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В этом году всё получилось: в ближайшие дни Пермь вновь напитается особой «дягилевской» энергетикой: полной новаторства, открытий и культурных экспериментов.
11.06.2021 в 08:30

Метки: Культура, В России, в Перми

Лента новостей RSS каналы

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.07.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.07.2021

С 15 июля Пенсионный фонд начинает прием заявлений на получение детского пособия к началу учебного годаС 15 июля Пенсионный фонд начинает прием заявлений на получение детского пособия к началу учебного года

15 июля истекает срок уплаты НДФЛ за 2020 год 15 июля истекает срок уплаты НДФЛ за 2020 год

В Перми работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19В Перми работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19

В Прикамье усилены меры против распространения коронавирусной инфекцииВ Прикамье усилены меры против распространения коронавирусной инфекции

Пермским больницам нужна помощь волонтёров-медиковПермским больницам нужна помощь волонтёров-медиков

Водитель фуры, совершивший смертельное ДТП, заключен под стражуВодитель фуры, совершивший смертельное ДТП, заключен под стражу

В Краснокамске введен режим ЧСВ Краснокамске введен режим ЧС

Пермяков приглашают на летние органные вечераПермяков приглашают на летние органные вечера

В Перми изменится схема организации движения на улице КарпинскогоВ Перми изменится схема организации движения на улице Карпинского

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.07.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.07.2021

Перед судом предстанут обвиняемые в вымогательствеПеред судом предстанут обвиняемые в вымогательстве

От коронавируса скончался художник Сергей ПахомовОт коронавируса скончался художник Сергей Пахомов

"Привезли всего 100 доз": пермяки встают в очередь за прививкой от СOVID-19"Привезли всего 100 доз": пермяки встают в очередь за прививкой от СOVID-19

Вылеты санавиации в Прикамье возобновятся с 14 июляВылеты санавиации в Прикамье возобновятся с 14 июля

На Красавинском мосту столкнулись и загорелись две легковушкиНа Красавинском мосту столкнулись и загорелись две легковушки

В Хохловке отметили Петров деньВ Хохловке отметили Петров день

Власти представили стратегию развития физической культуры и спорта в Прикамье до 2030 годаВласти представили стратегию развития физической культуры и спорта в Прикамье до 2030 года

В Перми начали штрафовать нарушителей правил поведения у водыВ Перми начали штрафовать нарушителей правил поведения у воды

Неопознанный летающий объект оказался метеозондомНеопознанный летающий объект оказался метеозондом

Пермь вошла в ТОП-20 городов мира с самым дешевым домашним интернетомПермь вошла в ТОП-20 городов мира с самым дешевым домашним интернетом

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.07.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.07.2021

В Кудымкаре открылась выставка работ Михаила ГурееваВ Кудымкаре открылась выставка работ Михаила Гуреева

С 1 сентября в России вступает в силу закон о «гаражной амнистии» С 1 сентября в России вступает в силу закон о «гаражной амнистии»

На трассе Пермь-Краснокамск столкнулись два грузовикаНа трассе Пермь-Краснокамск столкнулись два грузовика

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную