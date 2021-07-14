15 июля истекает срок уплаты НДФЛ за 2020 год

15 июля - крайний срок уплаты налога на доходы физических лиц, об этом напомнили в Управлении федеральной налоговой службы по Пермскому краю. Если сумма НДФЛ своевременно не будет уплачена, то в соответствии со ст. 75 Налогового кодекса РФ будут начислены пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ за каждый день просрочки.Оплатить НДФЛ необходимо тем, кто в 2020 году получил доход от сдачи имущества в аренду, продажи недвижимости, которая была в собственности меньше срока владения, выиграл в лотерею, получал подарки не от близких родственников или имел доход от зарубежных источников, а также индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты, и арбитражным управляющим.Сумма налога, которая должна поступить в региональный бюджет в рамках «Декларационной кампании», составляет 1,2 млрд рублей, из них налогоплательщиками на данный момент внесено чуть больше половины – 636 млн рублей.