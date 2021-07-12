С 1 сентября в России вступает в силу закон о «гаражной амнистии». Уже осенью легализовать свою собственность, вместе с землей сможет каждый владелец, даже если на строение не сохранилось никаких документов. Достаточно того, чтобы гараж соответствовал трем главным критериям: был капитальным, возведенным ранее конца 2004 года, и не был признан самовольной постройкой.Подготовка к "гаражной амнистии" сегодня стартовала в Управлении Росреестра по Пермскому краю - с представителями муниципалитетов проводятся кустовые совещания. Чтобы уже с 1 сентября все желающие могли оформить документы. Сегодня в Прикамье более 60 тысяч незарегистрированных гаражных боксов и в каждом случае сотрудники постараются найти индивидуальный подход.Лариса Аржевитина, руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю: «Каждый муниципалитет должен определится со своей градостроительной стратегией и понять, а вот этот застроенный массив в отсутствии документов останется существовать? Или в интересах комплексного развития населенного пункта будет трансформирован в какое-то иное общественное пространство. Отсюда снова вытекает вопрос, что каждый владелец должен проявится и сказать «Я пользуюсь. Я владею. Помогите оформить документы».