С 1 сентября в России вступает в силу закон о «гаражной амнистии»
Подготовка к "гаражной амнистии" сегодня стартовала в Управлении Росреестра по Пермскому краю - с представителями муниципалитетов проводятся кустовые совещания. Чтобы уже с 1 сентября все желающие могли оформить документы. Сегодня в Прикамье более 60 тысяч незарегистрированных гаражных боксов и в каждом случае сотрудники постараются найти индивидуальный подход.
Лариса Аржевитина, руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю: «Каждый муниципалитет должен определится со своей градостроительной стратегией и понять, а вот этот застроенный массив в отсутствии документов останется существовать? Или в интересах комплексного развития населенного пункта будет трансформирован в какое-то иное общественное пространство. Отсюда снова вытекает вопрос, что каждый владелец должен проявится и сказать «Я пользуюсь. Я владею. Помогите оформить документы».
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