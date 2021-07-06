В Перми выдали первый загранпаспорт, оформленный в криптокабине

В пермском МФЦ сегодня выдали первый загранпаспорт оформленный в криптокабине. Новый комплекс, внешне напоминает привычную фотокабину. Внутри цифровая камера, система бестеневого освещения, сканер отпечатков пальцев, документов, считыватель штрихкода. Благодаря этому процедура занимает намного меньше времени, а все собираемые биометрические данные находятся под надежной защитой на всем пути – от момента сдачи до поступления на фабрику Гознака.Сергей Кудымов, начальник управления информационных систем КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»: "Для подачи документов необходимо обратиться в филиал МФЦ, заполнить заявление-анкету, после этого специалистом МФЦ будет сформирован специальный штрих-код, с которым вам будет необходимо обратиться к криптокабине, отсканировать необходимые документы, отсканировать отпечатки пальцев и сделать цифровую фотографию."На сегодняшний день оформить загранпаспорт нового образца на 10 лет с помощью криптокабин можно в филиале МФЦ в Перми на Кубышева, 9, а также в Чайковском, Кунгуре, Краснокамске и Лысьве. За оснащении многофункциональных центров отвечает «Ростелеком», инициатором создания цифрового сервиса является Госкорпорация «Ростех».