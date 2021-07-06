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В Перми выдали первый загранпаспорт, оформленный в криптокабине
Сергей Кудымов, начальник управления информационных систем КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»: "Для подачи документов необходимо обратиться в филиал МФЦ, заполнить заявление-анкету, после этого специалистом МФЦ будет сформирован специальный штрих-код, с которым вам будет необходимо обратиться к криптокабине, отсканировать необходимые документы, отсканировать отпечатки пальцев и сделать цифровую фотографию."
На сегодняшний день оформить загранпаспорт нового образца на 10 лет с помощью криптокабин можно в филиале МФЦ в Перми на Кубышева, 9, а также в Чайковском, Кунгуре, Краснокамске и Лысьве. За оснащении многофункциональных центров отвечает «Ростелеком», инициатором создания цифрового сервиса является Госкорпорация «Ростех».
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