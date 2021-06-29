Благоустройство дворов - под депутатским контролем

Как идёт ремонт во дворах Мотовилихинского и Орджоникидзевского района проинспектировал сегодня депутат Пермской городской думы Олег Бурдин. Работы на придомовых территориях в 14 избирательном округе проходят в рамках муниципальной программы развитие ЖКХ и федеральной программы «Формирование современной городской среды». Ежегодно выделяется субсидия более 15 млн. рублей.По городскому контракту, гарантию на работы подрядчик несёт 3 года, на выполненные работы по федеральной программе - гарантийный срок 8 лет. По такой, в этом году благоустраивают три двора. Ещё, в четырёх -по городской программе - установили ограждения и заасфальтировали тротуары и подъездные дороги. Благодаря инициативности жильцов, дом, по Красногвардейской 5, попал сразу в обе программы.Олег Бурдин, депутат Пермской городской Думы: "Жители поучаствовали в программе комфортная городская среда - была благоустроена детская площадка, Были сделаны дорожки, а в этом году, как- раз, из городской программы порядка 2 млн рублей было выделено на обустройство парковки, тротуаров, въездной группы. Вот, такой замечательный объект получился у нас спустя 4 года."