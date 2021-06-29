Благоустройство дворов - под депутатским контролем
По городскому контракту, гарантию на работы подрядчик несёт 3 года, на выполненные работы по федеральной программе - гарантийный срок 8 лет. По такой, в этом году благоустраивают три двора. Ещё, в четырёх -по городской программе - установили ограждения и заасфальтировали тротуары и подъездные дороги. Благодаря инициативности жильцов, дом, по Красногвардейской 5, попал сразу в обе программы.
Олег Бурдин, депутат Пермской городской Думы: "Жители поучаствовали в программе комфортная городская среда - была благоустроена детская площадка, Были сделаны дорожки, а в этом году, как- раз, из городской программы порядка 2 млн рублей было выделено на обустройство парковки, тротуаров, въездной группы. Вот, такой замечательный объект получился у нас спустя 4 года."
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Автопробегом по цифровому неравенству!
В 7 школах Прикамья выявлены нарушения в организации питания
Бонусы за вакцинацию
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 61 тысячу
По факту смертельного ДТП в Чусовском округе возбуждено уголовное дело
Краевой колл-центр по COVID-19: «Число запросов граждан за последнюю неделю выросло в 2,5 раза»
В Перми депутаты проверили объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
За сутки в Пермском крае утонуло 5 детей
В Перми прошел эко-фестиваль «Живое всё»
Как в Прикамье работает нацпроект «Производительность труда»?
Добавить комментарий: