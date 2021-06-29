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По факту смертельного ДТП в Чусовском округе возбуждено уголовное дело
В результате ДТП происшествия водитель отечественного транспортного средства скончался на месте происшествия. Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили водитель иномарки и ее пассажир, мужчина 1983 года рождения.
"По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, в межмуниципальном отделе МВД России «Чусовской» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ, ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства автоаварии", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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