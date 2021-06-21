В Перми состоялся первый краевой форум инклюзивных театральных методик
На форуме показали и уникальные инклюзивные спектакли. Они поставлены в документальном жанре. В основе - истории участников-актеров, их ощущения, мысли и мечты. Это некий эксперимент, который по словам организаторов, показал хороший результат качества методики реабилитации людей с особенностями здоровья.
Екатерина Лившиц, организатор форума «Верба-team»: «У нас выработались, во время работы, достаточно серьезные приемы, тренинги, технологии, методики. Мы поняли, что необходимо это очень плотно передавать специалистам. Востребованность большая».
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