Для ликвидации пожара возле Усьвинских столбов не хватает воды
В диспетчерской службе Пермского лесопожарного центра нам сообщили, что на месте сооружена рукавная магистраль, длиной 1,5 км, по которой поступает вода для тушения. Однако этого не достаточно. Планируется привлечь дорожную технику для прокладки "дороги" длиной 9 км, для того, чтобы соорудить еще одну рукавную магистраль и поливать возгорание уже с горы.
"Самый главный вопрос - это оперативная доставка воды. Если сейчас мы все силы, которые запланированы, привлечем, то пожар остановим и в ближайшее время ликвидируем, но это будет сегодня либо завтра утром", - сообщил по телефону "Вести-Пермь" начальник региональной диспетчерской службы Пермского лесопожарного центра Григорий Чечушков. По словам специалистов, сейчас горит ветровал, который упирается в скалу, поэтому дальнейшего распространения пожара не прогнозируется.
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