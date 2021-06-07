Пермский край. Неделя за 159 секунд

Темы недели, о которых стоит сказать особо, в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".ВЫВОДЫ НЕДЕЛИ

Были на 16 месте. Теперь на 20. РИА РЕЙТИНГ по итогам прошлого года снизило оценку социально-экономического положения Пермского края. Чтобы понять что к чему, смотрят очень много цифр: по предприятиям в регионе, по бюджету, по зарплатам, Изучают все - вплоть до безработицы и младенческой смертности. Какого-то одного показателя, который потянул Прикамье вниз, нет. Тут другое: практически во всех сферах итоги 2020-го чуть хуже итогов 2019-го. Здесь мы не уникальны. Вниз поползли 79 из 85 российских регионов.

ТЕХНОЛОГИЯ НЕДЕЛИ

Меньше химии. Меньше электричества. Это про новую запатентованную технологию, которую придумали инженеры научно-образовательного центра вместе с пермскими нефтяниками. Три года они искали обходные пути превращения нефтяной эмульсии в товарную продукцию. Эмульсия образуется в процессе добычи нефти, когда она с водой смешивается. По факту это уже не нефть и совсем не вода. Раньше, чтобы снова их разделить, использовали груду химикатов и огромное количество электроэнергии. Теперь это делают при помощи ультразвука и электромагнитного излучения. Специалисты ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ, которые новую технологию «обкатывают», говорят: она гораздо экологичней, да и просто удобней прежней.

СТАРТ НЕДЕЛИ

В Перми заработали организованные места отдыха у воды. Все серьезно: водолазы дно изучили, что нужно подремонтировали, песок свежий завезли. Кое-где появились даже питьевые фонтанчики и биотуалеты. К службе приступили 75 матросов - спасателей. Есть даже специальный патруль на катере. Он должен контролировать ситуацию на официальных пляжах и заглядывать туда, где купаться не очень-то можно, но пермяки все равно в воду лезут. Административная готовность оказалась выше готовности природной. Майская тропическая жара в ближайшие дни точно не вернется.

ПОТЕРЯ НЕДЕЛИ

Парма без «Крыльев». Авиашоу, которое делали на базе «Сокола», вновь отменено. В прошлом году фестиваль не стали проводить из-за пандемии. Нынче причина более туманная: необходимо обновить его концепцию. В новом виде «Крылья Пармы» могут вернуться в лучшем случае через год, а могут и не вернутся. В этом вопросе тоже пока никакой конкретики. Зато уже твердо решено, что нынче состоятся "Дягилевский фестиваль" в Перми, "Небесная ярмарка" в Кунгуре, "Зов Пармы" под Чердынью и "Тайны горы Крестовой" в Губахе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

Костер в лесу - дорого, минимум в два раза дороже чем обычно. В Прикамье введен особый противопожарный режим. Это значит, что костер можно жечь только в специально оборудованном месте. В парках и на сельхозугодиях нельзя нигде. Нельзя сжигать мусор, опилки, ветки и щепу. Так как режим особый, то и наказания для нарушителей тоже предусмотрены особые. Обычный нарушитель заплатит около 5 тысяч рублей штрафа. Вместо привычных двух. А вот максимум для предприятия - уже полмиллиона. Против неполной сотни в остальные «неособые» дни.