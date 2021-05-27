«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.05.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
26.05.2021 в 17:04
26.05.2021 в 13:28
В Перми будет ограничено движение транспорта во время полумарафона «Забег РФ»
Мероприятие состоится 30 мая. Изменения в организации дорожного движения коснутся центральных улиц города - Окулова, Монастырской, Екатерининской, 25 Октября, Ленина, Сибирской, Куйбышева, Комсомольского проспекта. В частности, с 18:00 29 мая до 20:00 30 мая будет временно закрыто движение всех видов транспорта по улице Окулова от улицы Осинской до Комсомольского проспекта.
20.05.2021 в 16:06
17.05.2021 в 10:36
11.05.2021 в 14:57
24.05.2021 в 09:24
16.04.2021 в 12:59
15.04.2021 в 16:53
31.03.2021 в 11:33
30.03.2021 в 08:30
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.05.2021
В гимназии №2 отмечают 20-летие дружбы с Китаем
В Перми проверяют, насколько безопасна дорога к школе
В Перми проходит марафон «Дума онлайн»
В Перми определят лучшего цирюльника и королеву красоты серебряного возраста
За сутки в Прикамье выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19
"У нас армия больных с хронической сердечной недостаточностью!" В Перми прошел круглый стол кардиологов
На перекрёстке улиц Героев Хасана и Васильева ограничили движение
В Прикамье в сельхозоборот вернут 5,8 тысяч гектаров заброшенных земель
Пермские студенты могут выиграть миллион на развитие стартапа
Пермский МФЦ презентовал линейку услуг для бизнеса
Полицейские притворились туристами и задержали подозреваемых в убийстве
В Красновишерске внедряют программу поддержки молодежи
"Пермь - наш дом": жители могут направить свои предложения по Стратегии развития Перми
Райские кущи: в Ботаническом саду прошел Фестиваль цветения сирени
В Осе обсудили туристическое будущее старинного города
Глава Перми Алексей Дёмкин провёл первое заседание экспертного совета
Температурные качели: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
Разновидности металлообработки: как можно воздействовать на сырье
Пермские МФЦ помогут многодетным семьям получить льготу на парковку
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.05.2021
Пермский край намерен привлечь 60 млрд рублей инвестиций
В Чусовом внедорожник сорвался с обрыва
На перекрёстке улиц Героев Хасана и Васильева временно ограничат движение
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В гимназии №2 отмечают 20-летие дружбы с Китаем
В Перми проверяют, насколько безопасна дорога к школе
В Перми проходит марафон «Дума онлайн»
В Перми определят лучшего цирюльника и королеву красоты серебряного возраста
За сутки в Прикамье выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19
"У нас армия больных с хронической сердечной недостаточностью!" В Перми прошел круглый стол кардиологов
На перекрёстке улиц Героев Хасана и Васильева ограничили движение
"Пермь - наш дом": жители могут направить свои предложения по Стратегии развития Перми
Райские кущи: в Ботаническом саду прошел Фестиваль цветения сирени
В Осе обсудили туристическое будущее старинного города
Добавить комментарий: