Богоявленский храм в поселке Майкор может быть восстановлен

Заброшенный в тридцатые годы прошлого века Богоявленский храм в поселке Майкор может получить возрождение. В свое время он так и не был достроен, но в дело вмешался случай. Инженер Центра технической инвентаризации Павел Исаков случайно дал надежду целому поселку. Когда работал в архиве, обнаружил паспорт Богоявленской церкви Майкора. В 1941-м чертежи сохранил специалист кунгурского бюро. Карандашом и перьевой ручкой — на обоях.В самом Майкоре тотчас задумали восстановление церкви. Дело в том, что фундамент здания в неорусском стиле заложили еще в 1901 году рабочие Никитинского металлургического завода. Но в водовороте истории почти законченная стройка затихла. А в 1930-е колокола скинули большевики.Нина Швецова, заведующая Музеем боевой и трудовой славы п. Майкор: "Жители Майкора очень хотят, чтобы здание имело свое логическое завершение, время пришло собирать камни».Настоятель храма Отец Владимир с 1993 до 2012-го богослужение проводил в стоящей рядом деревянной церкви постройки 19 века, пока потолок не обвалился, и в МЧС не запретили молиться в ветхом подвале.Отец Владимир Бабин, настоятель Храма Богоявления: "Мы восстановили часовню Нечаянной радости, которая находится на окраине. И богослужение происходит в этой часовне. И все люди, прихожане желают и хотят, чтобы как-то восстановить этот храм Богоявленский, недостроенный. Частично хотя бы». С достройкой храма могли возникнуть проблемы, под поселком — целая сеть подземных ходов. Отец Владимир даже бывал в них. Каждый из 12 туннелей, выкопанных каторжниками в позапрошлом веке, вел из разных концов Майкора к старой деревянной церкви. Сейчас эти ходы засыпаны и безопасны. Результат инженерных исследований получили в администрации Юсьвинского округа. Достраивать храм разрешено.Галина Делемень, заведующая территориальным отделом «Майкорский» администрации Юсьвинского муниципального округа: "Для нас теперь следующей задачей является то, чтобы обратиться и получить статус памятника архитектуры и искусства, потому что мы сможем получить финансовую поддержку из бюджета Пермского края, если мы добьемся этого статуса».Инициативная группа сельчан надеется на привлечение и спонсорских денег. В самом Майкоре последний крупный благотворитель умер еще в 1896-м до закладки первого камня. Купец-меценат Обыденов вложил много средств в строительство новой каменной церкви.В то время, как майкорцы строят грандиозные планы реконструкции Богоявленского храма, инженер Павел Исаков доволен своей случайной находкой.Павел Исаков, инженер кадастровых и инвентаризационных работ Коми-Пермяцкого окружного филиала Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» (ГБУ «ЦТИ ПК»: «Документы, технический паспорт есть, выписку они получили в Майкоре. Сейчас они могут участвовать в программах по восстановлению этой церкви".