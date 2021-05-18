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В Перми работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19
2. Магазин «Знания», г. Пермь ул. Крупской, 42 (автобус на площади перед магазином) - 18 мая с 10:00 до 14:00.
3. Торговый центр «КИТ», г. Пермь ул. Крупской, 79а (автобус на площади перед ТЦ) - 19 мая с 10:00 до 14:00.
4. Гипермаркет «Лента», г. Пермь, Бульвар Гагарина, 65 (автобус на площади перед гипермаркетом) - 20 мая с 10:00 до 14:00.
5. Цирк, г. Пермь, ул. Уральская, 112 (автобус на площади перед Цирком) - 25 мая с 10:00 до 15:00.
6. Микрорайон Ива (автобус на ул. Сакко и Ванцетти, 93а, около детской поликлиники) — 27 мая с 17:00 до 21:00. По данным Министерства здравоохранения Пермского края c начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты более 200 тысяч жителей. Из них более 154 тыс. полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины. Наиболее активно в прививочной кампании участвуют жители края в возрасте 60 лет и старше. С начала массовой вакцинации прививки первым компонентом сделали более 92 тыс. человек из данной группы риска, в том числе более 73 тыс. завершили курс вакцинации.
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