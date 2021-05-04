В Прикамье продолжается ликвидация последствий шквалистого ветра

По всему Прикамью продолжается ликвидация последствий шквалистого ветра, обрушившегося на регион 1 мая. Порывы не только валили деревья, рекламные щиты и остановки, но и становились причинами крупных пожаров. По прогнозам синоптиков, 24 мая есть вероятность серьезного усиления ветра. Температура будет +24 градуса, порывы ветра в течение дня могут достигать 20 м/с, а местами и больше. В ЖК «Грибоедовский» ураганный ветер снёс детскую деревянную горку. Причиной падения, судя по отсутствию на земле следов от какого-либо крепления, стала не только стихия, но и серьёзный просчёт при установке. Мария Мулина рассказала, что за мгновение до падения на площадке играли дети. Мария Мулина: "Мы шли - горка стояла, дети гуляли. Вернулись. Дети, лет пять, бегали с родителями".Эти кадры сняли очевидцы. Остановочный комплекс на улице Мильчакова в результате мощного порыва отбросило на несколько метров от дороги. Зацепило 47-летнюю пермячку.К счастью, здоровью пострадавшей сейчас ничто не угрожает. Чего не скажешь о качестве монтажных работ. Оценку им дадут правоохранительные органы.Остановка «Вильвенская» выглядела точно так же, сейчас конструкцию уже убрали. По факту падения остановки на женщину будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Следственный комитет проводит проверку.В основной массе ветродуй валил заборы из профнастила, срывал незакрепленные крышки мусорных бачков, хлипкую обшивку лоджий и балконов, возрастные и слабые деревья. Одно из таких упало на 116-й автобус. Пассажиры отделались легким испугом. А еще непогода буквально подлила масла в огонь. В Бардымском районе тушили заросшие поля.В Чайковском городском округе лесной пожар подошел вплотную к деревне Гаревая. Сгорела пилорама. Жилые дома удалось отстоять.Антон Емельянов, заместитель начальника 11 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Тушение пожара осложнялось сильной ветряной погодой. На данный момент пожар локализован". В ГИС-Центре классического университета рассказали, что природный катаклизм был спрогнозирован. При этом расслабляться пока рано, во вторник ситуация может повториться.Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Есть вероятность не повторения, но серьезного усиления ветра. Температура будет гораздо выше, +24 градуса, и порывы ветра в течение дня могут достигать 20 м/с, а местами и больше".На улице Уинской детвора с присущей ей любознательностью изучает то, что осталось от горки. Скоро и это уберут, а если будут ставить новую, то с учётом ошибок прошлого – чтобы не сдуло.