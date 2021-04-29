В Перми временно изменится маршрут следования автобусов №69 и №70

В связи с капитальным ремонтом трамвайных путей на улице Уральской с 1 до 10 мая будет прекращено движение всех видов транспорта по улице Лифанова на участке от улицы Якова Свердлова до улицы Уральской. В связи с этим изменится движение автобусных кольцевых маршрутов №69 и №70.Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, с 1 по 10 мая включительно маршрут №69 «микрорайон Ива – улица Грачёва» от остановочного пункта «улица 1905 года» (по улице Лифанова) будет проходить по улицам Лифанова, Якова Свердлова, Ивановской, Анри Барбюса, Лифанова – и далее по маршруту следования.Маршрут №70 «улица Грачёва – микрорайон Ива» от остановочного пункта «улица Обросова» будет следовать по улицам Лифанова, Анри Барбюса, Ивановской, Якова Свердлова, 1905 года – и далее по маршруту.