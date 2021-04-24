В Перми установили первый в городе велосветофор

Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, в Перми на перекрёстке улиц Крупской и Макаренко появился первый в городе велосветофор. Он установлен в рамках работ по ремонту улицы Крупской от улицы Патриса Лумумбы до улицы Макаренко, которые выполнялись компанией-собственником магазином «Лента». Также на этом участке обустраивается двухсторонняя велодорожка и пешеходная зона, разделенная бордюром.
Такой светофор будет не единственным в городе. Планируется, что в дальнейшем светофорный объект, регулирующий движение велосипедистов, появится на площади Дружбы, где в этом году продолжается капитальный ремонт.
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