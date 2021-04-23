"Провела ритуал на кладбище". В Пермском крае осуждена лжегадалка за обман многодетной матери-одиночки

Ильинским районным судом Пермского края вынесен обвинительный приговор 49-летней жительнице Перми, которая обвинялась в мошенничестве.Следствием установлено, что в прошлом году обвиняемая освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за серию имущественных преступлений, в том числе мошенничество. Оказавшись на воле, она отправилась в гости к знакомым, проживающим в одной из деревень Ильинского городского округа. Там от местных жителей злоумышленница узнала о многодетной женщине, которая одна воспитывает четверых детей. Также ей стало известно, что гражданка похоронила двух мужей. Этим и решила воспользоваться аферистка.Она познакомилась с многодетной матерью и расположила её к себе. В ходе очередной беседы рассказала, что мужья «несчастной» умерли из-за порчи, если её не снять, то сглаз перейдёт на дочь.Испугавшись и поверив гадалке, потерпевшая согласилась на обряд очищения, во время которого аферистка, читая молитвы, поводила куриным яйцом по голове женщины. Однако этого, со слов целительницы, было недостаточно. Она убедила женщину приехать в Пермь на кладбище для проведения очередного ритуала. Встретившись на кладбище, ведунья сообщила, что для снятия порчи нужны 40 тысяч рублей, которых у потерпевшей с собой не оказалось. Тогда мошенница предложила использовать свои сбережения, взяв обещание с потерпевшей, что она вернёт долг."Во время ритуала аферистка потребовала передать ей два обручальных кольца, которые женщина носила на руке. Золотые изделия вместе с деньгами гадалка завернула в полотенце и, прочитав молитву, закопала в землю. После этого вручила женщине оберег в виде красного матерчатого мешочка, наполненного лавровым листом, чесноком, гвоздикой и солью. Будучи уверенной, что порча снята, потерпевшая вернулась домой и перевела злоумышленнице обещанную сумму. Гадалка же вернулась на кладбище и забрала деньги и золото. Наличность она потратила на свадьбу дочери, а обручальные кольца вручила молодожёнам в качестве свадебного подарка", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Вскоре потерпевшая узнала от знакомой, что гадалка, которая снимала ей порчу, была судима за мошенничество. Женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска в кратчайший срок задержали злоумышленницу, которая созналась в преступлении.Суд назначил гражданке наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.