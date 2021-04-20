В Кунгуре мама школьника обвиняет тренера по танцам в избиении ребенка

Мама восьмилетнего школьника из Кунгура в социальных сетях пожаловалась, что ее ребенка во время занятия в студии "Фиеста" избил тренер по танцам. Женщина утверждает, что на теле ее сына синяки и кровоподтеки, а обследование показало сотрясение мозга. По словам матери, дома мальчик рассказал, что тренер его пинал и бил. Причину такого поведения он назвать не смог, сказал, что они с партнершей просто танцевали.В МВД по Пермскому краю сообщили, что получили заявление от мамы ребенка и организовали проверку, во время которой должны выяснить все обстоятельства случившегося.