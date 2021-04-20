В Кунгуре мама школьника обвиняет тренера по танцам в избиении ребенка

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В МВД по Пермскому краю сообщили, что получили заявление от мамы ребенка и организовали проверку, во время которой должны выяснить все обстоятельства случившегося.
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