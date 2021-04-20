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В больницы 18 территорий Прикамья закупят современное оборудование
Всего планируется закупить 40 единиц современного медицинского оборудования. В их числе 20 флюорографов, 17 рентгеновских аппаратов и 3 рентгеновских цифровых аппарата.
Новым оборудованием оснастят больницы 18 территорий Прикамья. Оно будет установлено в городских больницах Соликамска, Кунгура, Перми, Березников, Краснокамска, Губахи, а также поликлиниках Верещагинского, Добрянского, Осинского, Чернушинского, Горнозаводского, Коми-Пермяцкого, Уинского, Ильинского, Карагайского, Сивинского, Еловского округов и Большесосновского района.
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