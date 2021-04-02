В Перми произошел пожар в доме на улице Камышинской
Ольга Савина, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "В квартире горел диван на площади 2 квадратных метра. Пожарными эвакуировано 9 человек из задымленного подъезда. Также из горящей квартиры 16-летний подросток вывел братьев - 2009 и 2007 годов рождения. В результате погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. Проводится проверка".
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