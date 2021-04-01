В Прикамье расследуют причины массовой гибели рыбы

В Добрянке начали расследование причин массовой гибели рыбы. На берегу Камы груды каспийской тюльки. Часть попала в сетку насосной станции Пермской ГРЭС. Местные жители не исключают, что в реку могли попасть химикаты. Шокирующее видео в социальных сетях опубликовала пермячка Татьяна. Ежегодно она ездит сюда с семьей на рыбалку. В этот раз место оказалось поистине рыбным.

Вот они: два характерных намыва рыбы вдоль берега реки Кама. Протяжённость - несколько десятков метров.

Каспийская тюлька - опознают сгинувшую добычу местные рыбаки. Взрослая особь небольшая - 5 сантиметров. Подкормка для крупных особей.

Пришла рыба из водозабора Пермской ГРЭС. Тюлька начала забивать сетки насосной станции, рассказывает заместитель главного инженера. Поверхность воды в подводящем канале к тому времени уже была полностью усеяна рыбой.

Анатолий Уткин, заместитель главного инженера филиала "Пермская ГРЭС" АО "Интер РАО-Электрогенерация": "У нас стоит современное рыбозащитное устройство, оно отпугивает живую рыбу некими электрическими импульсами. У рыбы срабатывает инстинкт, и она дальше не идёт. Другое дело, когда рыба обездвижена. В анабиозном состоянии она уже ничего не боится".

Сейчас часть рыбы до сих под остаётся в сетках насосной станции. Идёт очистка оборудования.Сергей Митин, директор филиала "Пермская ГРЭС" АО "Интер РАО-Электрогенерация": "Пришлось часть оборудования отключить, чтобы его не повредить. При этом тепловая энергия поступает в полном объёме, и потребители по электрической энергии не ограничены".

По мнению представителей Пермской ГРЭС, возможная причина - низкие температуры. До сих пор часть воды в подводящем канале не оттаяла. У специалистов ихтиологов другое мнение: за 40 лет обитания в реках Прикамья, каспийская тюлька уже привыкла к местному климату.

Николай Петренко, ихтиолог, специалист Пермской филиала ФГБНУ ВНИРО: Если она размножается, несмотря на наши холодные зимы, значит, и перезимовать она может тоже отлично. Ей меньше недели, она вся мягкая, не разложившаяся".На берег выбросило только тюльку. Другой рыбы на суше нет - вся в воде. В причинах выброса сейчас разбираются специалисты Росрыболовства.

Ольга Ельченкова, заместитель начальника отдела гос. контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пермскому краю Средневолжского территориального управления Росрыболовство: "Специальная ихтиологическая экспертиза будет проведена с установлением возможной причины гибели".

У местных рыбаков своё объяснение происходящего. Ранее здесь уже происходили подобные случаи. В ноябре прошлого года прокуратура получила сообщение от жителей, где указывалось о несанкционированном сбросе хлоридов в Каму.Николай Золоторёв: "Так это сброс Березники сделали, химкомбинат, вот ее много сейчас протравленной. Уголовное дело возбуждали, меры никакие не приняли".

В течение месяца сотрудники должны обработать пробы рыбы и анализы воды. Только тогда будет дано экспертное заключение, с чем связана гибель рыбы.