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С 1 апреля экзамен на водительские права будут принимать по-новому →
Все студенты ПГНИУ вернутся к очному обучению после майских праздников
Ранее к оффлайн-режиму вернулись часть студентов ПГНИУ, студенты Пермского политеха, института культуры, педагогического университета. Частично в очном формате учатся студенты Пермского медицинского университета.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.03.2021
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