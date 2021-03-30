Полиция ищет пострадавших от действий псевдотрейдеров

Продолжается расследование уголовного дела в отношении 10 участников организованной группы, занимавшейся мошенничеством под видом оказания брокерских услуг. Деятельность была пресечена в январе этого года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД при поддержке Росгвардии.В настоящий момент стражи порядка установили уже 16 потерпевших, ущерб от действий подозреваемых составил почти 10 млн. рублей.Подозреваемыми по делу проходят 10 человек. Как сообщают в полиции, они обзванивали лиц, которые ранее уже пытались самостоятельно играть на различных площадках в сети интернет и потеряли денежные средства. В ходе разговора потенциальным потерпевшим сообщалось, что им положена компенсация за ранее потерянные деньги, которые якобы находятся на специализированных платформах. Затем злоумышленники путем обмана получали удаленный доступ к компьютерам потерпевших, просматривали балансы их банковских счетов, сообщая недостоверные сведения о зачислении на их банковскую карту положенной компенсации, после чего похищали денежные средства.