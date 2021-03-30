Полиция ищет пострадавших от действий псевдотрейдеров
В настоящий момент стражи порядка установили уже 16 потерпевших, ущерб от действий подозреваемых составил почти 10 млн. рублей.
Подозреваемыми по делу проходят 10 человек. Как сообщают в полиции, они обзванивали лиц, которые ранее уже пытались самостоятельно играть на различных площадках в сети интернет и потеряли денежные средства. В ходе разговора потенциальным потерпевшим сообщалось, что им положена компенсация за ранее потерянные деньги, которые якобы находятся на специализированных платформах. Затем злоумышленники путем обмана получали удаленный доступ к компьютерам потерпевших, просматривали балансы их банковских счетов, сообщая недостоверные сведения о зачислении на их банковскую карту положенной компенсации, после чего похищали денежные средства.
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