Заключен контракт на строительство здания Пермской художественной галереи

Управление капитального строительства Пермского края заключило контракт на разработку рабочей документации и строительство нового здания Пермской художественной галереи. Генподрядчик ООО «ЛимакМаращСтрой» определен в ходе открытого конкурса. Цена контракта составляет 4,2 млрд руб.Как сообщили в пресс-службе главы региона, по поручению губернатора Дмитрия Махонина, работы будут вестись под особым контролем министерства строительства Пермского края.Сейчас подрядчик приступает к разработке рабочей документации, на выполнение этих мероприятий отводится восемь месяцев. Срок строительно-монтажных работ – 2 года. Ввести объект в эксплуатацию необходимо в третьем квартале 2023 года. Здание будет построено на ул. Советской, 1 – территории завода им. Шпагина.Напомним, новое здание галереи – один из приоритетных проектов «Пермь-300», реализуемых к предстоящему юбилею краевой столицы. Площадь нового здания галереи составит 21,6 тыс. кв. метров – в семь раз больше той, на которой сегодня размещаются экспозиции и хранилища галереи. Строительство нового здания расширит выставочные возможности галереи, в том числе позволит применять современные технологии. У галереи появятся помещения для размещения новых экспозиций: графики, нумизматики, стекла и фарфора, редкостей. Будут также бронекладовая, советское искусство, русская скульптура, история музея, народное искусство Пермского края.Кроме того, в новом здании будет организован образовательный центр, библиотека музея, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские. В образовательном центре будут проходить мастер-классы по живописи, графике, гончарному делу и другие. В библиотеке будет размещено порядка 30 тыс. книг фонда галереи, кроме того, открытым для исследователей станет научный архив, включающий порядка 6 тыс. дел.