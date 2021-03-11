Пар столбом: названа причина крупного прорыва на тепломагистрали в Перми

Накануне днем крупный прорыв произошел на тепловой магистрали в Индустриальном районе Перми. Столб горячего пара поднялся на высоту в несколько метров и не на шутку испугал жителей. К счастью, обошлось без пострадавших и без отключения отопления в домах. Видео, сделанные в первые минуты происшествия, поражают как со стороны, так и в эпицентре. Зимний фонтан на проспекте Декабристов было видно практически во всех уголках Индустриального района."Супер - зима продолжается! Отключили свет. Сейчас, видимо, кто-то останется без отопления и горячей воды".Очевидец — местная жительница Юлия Панкратова - рассказывает, всё случилось в одночасье.Юлия Панкратова: "Позвонила соседям, думали, что пожар. Выскочили, видимость действительно, как пожар. А там фонтан метров пять в высоту был. Так как это ЛЭП высоковольтный. Пар пошёл на неё, минут 20, наверно, не было света".Автоматическое отключение линий электропередач произошло примерно в половину второго. Без электричества остались около 20 тысяч жителей Индустриального района, сообщают в «Пермэнерго». Электроснабжение восстановили за полчаса. Прорыв на теплотрассе также начали ликвидировать немедленно.Прорыв тепломагистрали на перекрестке улиц Шахтерская и Декабристов произошел примерно в полдень. Спустя два часа напор уменьшился, однако пар продолжает идти.Как сообщили в Пермской сетевой компании, в 13 часов 13 минут на линии ТЭЦ-6-ТЭЦ-9, принадлежащей МРСК Урала, произошло короткое замыкание. Из-за этого остановились насосы на понизительных станциях у поставщика тепла. В 13.16 начался рост давления в теплосети. Это и привело к утечке теплоносителя.Александр Молчанов, представитель ООО «Пермская сетевая компания»: "Первопричина происшествия — отключение напряжения. Место порыва и место короткого замыкания находится в нескольких километрах друг от друга. Соответственно, дефект на теплосети не мог являться причиной короткого замыкания".Сейчас на месте работают коммунальные службы. Электричество и тепло в домах есть. Для дальнейшего установления причин аварий планируется создать специальную комиссию.