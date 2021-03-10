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Программа масленичного фестиваля расписана до конца недели
На променадной части пермской набережной разноцветные ленточки в лучах весеннего солнца смотрятся особенно празднично. А вот традиционные гулянья в этом году из-за пандемии отсутствуют. Вот и приходится развлекаться кто как может.
Альтернатива традиционным развлечениям всё же есть. Прощаться с зимой и встречать весну в этот раз предложили через экспериментальные концерты и перформансы на фестивале искусств «Вокруг да около». Игорь Федотов, художественный руководитель ансамбля «БА-БА-ТУ» считает, что Масленица сыграла не последнюю роль в формировании тех самых залихватских народных мелодий, когда душа нараспашку и ноги в пляс.
Игорь Федотов, художественный руководитель ансамбля «БА-БА-ТУ»: "Все мелодии вышли из праздников, необязательно Масленицы, но весной больше праздников, все люди соскучились по общению, танцам, и все выходят на на улицу и веселятся во всю прыть".
При этом Масленица может быть своем не такой, как представляется большинству из нас. Стереотипность мышления развенчал камерный оркестр «Орфей». На площадке завода имени Шпагина коллектив исполнил произведения современного эстонского композитора Арво Пярта, музыку которого называют «духовным минимализмом».
Петр Юрков, художественный руководитель камерного оркестра «Орфей»: "Мы здесь можем провести параллели между тем, что это подготовка к строгому Посту, и это самый исполняемый современный композитор, его направленность - это духовная музыка в смысле духа".
Программа масленичного фестиваля «Вокруг да около» разнообразна и расписана до конца недели. Закрытие пройдет 14 марта в частной филармонии «Триумф». Это для тех, кто хочет увидеть другие грани празднества. Традиционные, правда в усеченном формате, можно лицезреть на набережной Камы.
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