Подробности ДТП с автобусом пермских горнолыжников
По официальным сведениям, в салоне автобуса находилось более 20 пассажиров. Очевидцы сообщают, что пассажиров было больше как минимум в два раза, автобус был полон. В результате аварии никто серьезно не пострадал. Есть несколько ссадин и ушибов.
Людям удалось быстро пересесть на другой транспорт. По сообщениям очевидцев, мимо ехала детская хоккейная команда из Осы, в чей автобус сели горнолыжники.
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