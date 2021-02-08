Подробности ДТП с автобусом пермских горнолыжников

Под Чусовым съехал в кювет и завалился автобус, перевозивший спортсменов-любителей с горнолыжного курорта "Такман". ДТП произошло в субботу, когда в Прикамье началось похолодание после сильной оттепели. По сообщению очевидцев, трасса была очень скользкая. Есть сведения, что автобус уходил от вероятного столкновения, но в сводке ГИБДД значится, что мужчина допустил съезд с дороги.По официальным сведениям, в салоне автобуса находилось более 20 пассажиров. Очевидцы сообщают, что пассажиров было больше как минимум в два раза, автобус был полон. В результате аварии никто серьезно не пострадал. Есть несколько ссадин и ушибов.Людям удалось быстро пересесть на другой транспорт. По сообщениям очевидцев, мимо ехала детская хоккейная команда из Осы, в чей автобус сели горнолыжники.