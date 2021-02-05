Нарушителя масочного режима арестовали на трое суток

3 суток ареста получил пермяк, не выплативший штраф за категорическое нежелание носить средства индивидуальной защиты.39-летний житель г. Краснокамска Пермского края неоднократно посещал общественные места без маски и перчаток, не выполняя тем самым профилактические мероприятия, реализуемые в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. За свои противоправные действия мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Повторное невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В качестве наказания правонарушителю был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей."Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по г. Краснокамску УФССП России по Пермскому краю. Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный законом срок штраф не погасил, от явки к судебному приставу уклонялся, в связи с чем был оформлен его принудительный привод. За уклонение от исполнения административного наказания в отношении должника был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ" - рассказали в пресс-службе УФССП РФ по Пермскому краю.Рассмотрев материалы дела, суд назначил ему наказание в виде 3 суток ареста.